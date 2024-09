Paracanoa, sei titoli italiani per i ferraresi all’Idroscalo

Lo scorso fine settimana si sono svolti a Milano i Campionati Italiani Assoluti di Canoa Velocità e Paracanoa, sullo storico bacino milanese dell’Idroscalo.

Il Canoa Club Ferrara conferma la sua grande tradizione ed esperienza quarantennale nell’ambito della Paracanoa e sono sei i titoli italiani conquistati dagli atleti estensi: quattro dei quali con Giada Petroccia, che nella categoria B3 Senior femminile vince sia in K1 200 metri che in K1 500 metri, sia in K2 su entrambe le distanze in coppia con Umberto Rossi.

Un titolo italiano per Chiara Atti sulla distanza dei 200 metri in K1 nella categoria DIR B femminile e l’altro titolo italiano per il piccolo Ludovico Benetti, che diventa campione in K1 200 metri per la categoria DIR B Giovanissimi. Ancora dalla Paracanoa arrivano anche due argenti, uno di Chiara Atti nella categoria DIR B sui 500 metri, e uno di Massimo Sicchiero, categoria B1 Senior sulla distanza dei 500, il quale vince anche il bronzo sulla distanza dei 200 metri.

Nelle stesse giornate si è svolta anche la gara nazionale per le categorie Ragazzi e Cadetti B. Ottima la prestazione dei giovani atleti del Canoa Club Ferrara, che si aggiudicano ben otto medaglie. Per la categoria Ragazze Serena Boari vince due ori in C1 500 e 200 metri. Due argenti e due bronzi arrivano dagli equipaggi del C2 Ragazze, Serena Boari in coppia con Sara Arkaxhiu vincono l’argento sui 500 metri e il bronzo sui 200 metri.