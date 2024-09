Paralimpiadi di Parigi. Sitting volley, Desini e le azzurre dominano la Francia

Una partenza in spinta quella della nazionale italiana di sitting volley (foto) alle Paralimpiadi di Parigi. Le azzurre guidate da un’ottima Sara Desini (6 punti per l’opposta di Modena Volley) ha infatti spazzato via le padrone di casa della Francia con un sonoro 3-0 (25-9, 25-6, 25-6), senza mai far rientrare in partita le avversarie. Una vittoria piena e meritata, maturata al termine di una gara che ha sempre visto Bosio e compagne avanti. Oggi, alla Nord Paris Arena di Parigi con 3752 spettatori, si è vista un’Italia sempre concentrata e mai sotto ritmo, proprio come il ct Amauri Ribeiro si auspicava alla vigilia di questo match d’esordio. Miglior realizzatrice dell’incontro è stata Francesca Bosio con 16 punti. Il tecnico Ribeiro, per questa sfida, ha schierato come formazione di partenza con Bellandi, Bosio, Ceccatelli, Cirelli, Pedrelli, Battaglia e Biasi libero, ma dal terzo parziale c’è stato spazio anche per una eccellente Desini, miglior realizzatrice del parziale. "La partita contro la Francia è stata molto utile per permettere a tutte le giocatrici di giocare e fare minutaggio- le parole del ct Ribeiro –. Tutto questo ci ha permesso di chiudere con un ottimo 3-0 finale. Ora ci dedicheremo a preparare la partita contro la Cina, studiando bene il loro gioco e come hanno giocato e vinto oggi contro gli Stati Uniti, assieme a una sessione di allenamento per provare alcune soluzioni di gioco, in modo da fare un’altra bella partita". Proprio oggi infatti la selezione azzurra tornerà in campo contro una Cina che a sorpresa è riuscita a vincere 3-1 contro le campionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti. Occhio allora a una sfida che potrebbe essere decisiva per il piazzamento del girone, dato che la Francia sembra già destinata a un ruolo da comprimaria.

Luigi Beggiato. Per ora nessuna medaglia per il nuotatore che si allena alle Piscine Dogali. Quinto posto con la staffetta 4x50 stile libero e ottavo posto nella finale dei 100 metri S4, Beggiato proverà a riscattarsi da martedì coi suoi 200 stile libero, la gara più faticosa.

Pardo Mati Vince. Un successo e un ko nel girone per l’Italia Under 20 di Pardo Mati agli Europei ad Arta, in Grecia. Nella vittoria 3-1 con la Bulgaria, l’azzurrino centrale di Modena Volley ha messo a segno 5 punti. Nel ko 1-3 contro la Repubblica Ceca sono stati 6, invece, i punti.

Alessandro Trebbi