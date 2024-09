Paralimpiadi: tiro con l’arco. L’avventura di Eleonora Sarti finisce agli ottavi di finale

Finisce agli ottavi di finale, l’avventura di Eleonora Sarti nell’individuale di tiro con l’arco, specialità compound. La nativa di Cattolica cede il passo all’indiana Sarita, fenomenale per tutta la durata della prova e oltre il giallo solo con l’ultima freccia, quando la vittoria era già in tasca. Finisce 141-135 un testa a testa di alto livello, con Sarti penalizzata da un inizio con tre 8 nelle prime quattro frecce. Indiana avanti 29-25 dopo il primo dei cinque parziali, con allungo sul 57-52 dopo il secondo e riscossa italiana al terzo (85-81). Il livello di Sarita è stato però troppo costante ad alto livello e per l’azzurra non c’è stato niente da fare, nonostante una buona prova. Prima delle ultime tre frecce il risultato era segnato (114-108) e il finale ha confermato il distacco. In ogni caso, non sono finiti i Giochi Paralimpici per Sarti, che da lunedì sarà impegnata nel misto con Matteo Bonacina. Per la coppia italiana, alle 16.30 è in programma la sfida con la Malesia di Abdul Jalil e Govinda.