Pareggio scoppiettante. Lodi-Follonica finisce 2-2

Pareggio scoppiettante per il Follonica a Lodi. La squadra di Silva esce indenne (2-2 il finale) da una pista difficilissima contro i giallorossi dell’Amatori e dimostra che le ambizioni all’altissima classifica sono legittime. La partita si infiamma subito nei primi minuti. Un errore in disimpegno di Davide Banini mette in moto Compagno che si incunea nell’area avversaria e fa partire una bordata che colpisce il palo. La pallina carambola sulla schiena di Barozzi e beffarda supera la linea di porta. Ma il Follonica è concentrato e si vede: passano altri due giri di lancette e Francesco Banini imita l’ex attaccante del Reus e buca Grimalt da fuori area. Le due squadre non si risparmiano e in cattedra salgono i portieri: Barozzi salva su Antonioni e Najera mentre Grimalt dice di no a Davide Banini e Thiel. Nel secondo tempo il ritmo, prima forsennato, cala un po’ e il Follonica ne approfitta: è Franchi (nella foto) a segnare una rete bellissima al volo su assist altrettanto bello di Marco Pagnini appena uscito da dietro porta. Ma quando il Follonica sembrava avere la supremazia della pista, lo spagnolo Najera si inventa una rete uscendo da dietro porta, scrollandosi di dosso tutta la difesa azzurra. Le due squadre ci provano fino in fondo (occasioni per Thiel e ancora Najera) ma il risultato non cambia. E per il Follonica è un punto davvero di platino. Follonica: Barozzi (Maggi); Thiel, Franchi (1), F. Pagnini, M. Pagnini, D. Banini, F. Banini (1), Montigel, Bracali. All. Silva.