Parte la corsa allo scudetto. C’è il primo trofeo in palio

Tutto pronto al Bagno Flora sul lungomolo viareggino per la prima tappa della stagione del grande beach soccer italiano. Da venerdì a domenica il Beach Stadium “Matteo Valenti“ battezza l’estate 2024 del calcio su sabbia. La squadra di casa è pronta, vogliosa di difendere il titolo di campione d’Italia in carica tenendosi lo scudetto stretto sul petto. E poi c’è subito un primo trofeo stagionale da provare a vincere: la Supercoppa italiana di domenica contro il Catania. Stamani alle 11 al Flora Beach Village ci sarà la conferenza stampa di presentazione della squadra bianconera oltre che del calendario nazionale e internazionale della Farmaè Viareggio Beach Soccer (prima squadra e Under 20) e del calendario estivo 2024 degli eventi al Beach Stadium “Matteo Valenti”.

Per la VBS intanto parla il pilastro della difesa Ozu Moreira che è tra i tanti big riconfermati per questa stagione. "Sono felice di essere ancora al Viareggio, è un club nel quale mi trovo benissimo – dice il nippo-brasiliano – e poi mi piace la città, l’atmosfera che si respira attorno al beach soccer. Ormai mi sento a casa qui". Ogni pensiero è però rivolto all’imminente debutto stagionale: "Ci attende un’annata stimolante, con molte partite distribuite su ben quattro competizioni. Rivincere il tricolore sarà complicato perché il livello del campionato è altissimo, ma la nostra è una squadra competitiva, che può togliersi grandi soddisfazioni. Il ritorno di Gabriele Gori poi è importantissimo: è un attaccante che ha segnato tantissimi gol". A livello personale Ozu ’Mazinga’ assicura il massimo impegno, ribadendo l’intenzione di ottenere nuovi trofei: "Darò tutto me stesso per questa maglia, sono pronto sia fisicamente sia nella testa. Sarà bellissimo giocare di fronte al nostro pubblico: vogliamo regalargli altre soddisfazioni".

Debutto nella prima giornata del campionato di Serie A (Poule Scudetto) domani alle 18.30 contro il Città di Milano. Poi sabato alla stessa ora i ragazzi allenati da Francesco Corosiniti se la vedranno con il Friuli Venezia Giulia, mentre domenica alle 18 affronteranno la Domusbet Catania nel match che mette in palio la Supercoppa Italiana (vinta dalla VBS di Santini nel 2018).