Passaggi di cintura. Sakura, che annata. Premi e riconoscimenti

Al Judo Grosseto Sakura si è conclusa la stagione 2023/2024 con il passaggio di cintura dei suoi atleti. I tesserati grossetani promossi alla categoria superiore hanno eseguito sia le prove pratiche che teoriche. Ecco tutti i loro nomi, colore per colore. Cinture Gialle: Adela Danu, Nikita Rusu, Alice Medici, Beatrice Giannico, Nicolas Atzeni, Alex Alasia, Lorenzo Giannico, Alessio Giulietti, Rayan El Haddadi Mohmed, Aurora Petitti. Cinture Arancioni: Pitel Ion, Olga Grandini, Matteo Termite, Lorenzo Di Guardo, Robert Baranetskyy, Sofia Tiberi, Dominique Pellegrini, Andrea Robustelli. Cinture Verdi: Manuel Iannaco, Michele Robustelli, Edward Bularga, Cesare Lucchetti, Lavinia Sprinceana, Ilinca Pitel, Giammarco Barraco, Niccolò Stefanini, Manuel Mazzetti. Cinture Blu: Samuel Jimenez Rodriguez, Edward Baranetskyy. Cinture Marrone: Caterina Chipa. I Maestri Gino Peccianti e Mauro Galeotti e gli allenatori Stefano Mazzetti, Giovanni Battaglia e Gianluca Pogorelli si congratulano per gli ottimi risultati dei loro atleti. Si conclude quindi una importante stagione del sodalizio grossetano che pochi mesi fa aveva preso parte a Piombino alla fase di qualificazione Toscana per il Campionato Italiano Junior, dove il Judo Sakura Grosseto aveva partecipato con l’atleta Cristian Giannini Cristian, che piazzandosi al secondo posto aveva ottenuto il pass per il campionato italiano. In quell’occasione si era svolto anche il Campionato Regionale individuale "Trofeo Coni" dove le Esordienti A del Sakura Grosseto, Michael Mazzetti, Alessandro Bularga, Alessandra Piatto, Caterina Chipa si erano qualificate al primo posto mentre Edward Baranetskyy si era piazzato terzo. In quell’occasione Mazzetti e Bularga furono convocati a far parte della squadra Regionale Toscana per partecipare alla Finale Nazionale del trofeo Coni che si svolgerà a settembre in Veneto.