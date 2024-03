Pasticcio Chieti, l’OraSì spera. Rischiano invece i Blacks

Chieti esclusa dal campionato? La voce circola da ieri e solo la prossima settimana si conoscerà se sarà vera, ma sicuramente i teatini subiranno una penalizzazione di 3 punti che si aggiungerà al punto tolto a novembre, dando quindi un -4 complessivo. La motivazione della penalizzazione riguarda il mancato pagamento della rata FIP, fissato al 4 marzo, nei tempi richiesti: il ritardo di una settimana porta ad una multa, mentre se viene pagata entro 14 giorni, la sanzione è di una multa e del -3. Dal quindicesimo giorno c’è l’esclusione automatica dal campionato e per Chieti la deadline per regolarizzare il pagamento sarà lunedì. Gli abruzzesi hanno dunque ancora tre giorni per chiudere le pendenze prima di martedì e se non lo faranno avverrà una vera rivoluzione nel girone. Una delle squadre più colpite saranno i Blacks che si ritroveranno senza 4 punti visto che hanno vinto entrambe le volte con Chieti e scivolerebbero al 10° posto con 26 punti dietro alle due imolesi che ne avrebbero 28 e a San Severo, Mestre e Fabriano con 30. Scenario positivo invece per l’OraSì che sarebbe di fatto salva, perché l’unica retrocessione spetterà a Taranto, già condannata da tempo, vista che l’altra sarà quella di Chieti a tavolino. Ravenna andrebbe a 20 e dovrebbe guardarsi le spalle da Ozzano, che con due punti in meno sarebbe l’unica che potrebbe condannarla ai playout. Questi discorsi sono supposizioni, mentre è certo che Chieti rientrerà nella lotta per evitare i playout ritrovandosi a 24 punti insieme a Lumezzane con due in più di Ravenna e Padova. Non resta che attendere martedì per capire se anche quest’anno alcuni verdetti saranno decisi a tavolino. Questa l’ipotetica classifica nel caso di esclusione di Chieti con il girone che resterebbe a 17 squadre: Ruvo di Puglia e Roseto 42; San Vendemiano e Jesi 38; San Severo, Fabriano e Mestre 30; Virtus Imola e Andrea Costa Imola 28; Faenza 26; Padova 22; Lumezzane e Ravenna 20; Ozzano 18; Bisceglie e Vicenza 14; Taranto 8.

Luca Del Favero