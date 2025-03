Pattinaggio a rotelle. Cento atleti da tutta la Romagna alla Fase Interprovinciale Uisp

Domani il Pattinodromo di Forlì sarà teatro di una importante sfida sui pattini: sono attesi oltre 100 atleti da quattro province, a contendersi il titolo nella Fase 1 dell’Interprovinciale Uisp, nelle categorie Formula e Libero, sia maschile, sia femminile. Le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini sono coinvolte e pronte a schierare i loro migliori talenti, in una competizione che vedrà 10 rappresentative sfidarsi a colpi di coreografie, acrobazie e salti spettacolari. Uno show su rotelle, nel quale la passione per lo sport si fonde con la sana competizione, nel pieno spirito della tradizione Uisp.

Dalla Polisportiva Riccione alla Rinascita Ravenna, passando per Sport Life Rimini e Forlì Roller, ogni squadra porterà in pista il proprio talento. Ci saranno anche Viserba Monte, Up & Down Lugo, Libertas Fo Pattinaggio, Csi Cesena, Victoria Skating 2 Cesena e Il Gabbiano Gambettola. Gli appassionati di pattinaggio a rotelle possono dunque in un’atmosfera di festa e condivisione. Grandi e piccoli: ognuno troverà il proprio posto in tribuna, pronto a tifare per la propria squadra del cuore.

L’inizio è previsto per le ore 8.30 dando il via a una maratona di performance che si protrarrà sino al tardo pomeriggio. Un’occasione per ammirare da vicino la bravura di questi atleti, che con impegno e dedizione si sono preparati per l’evento.

u. b.