Pattinaggio a rotelle. Gare e show, la Romagna si sfida per l’Uisp

Si svolgerà domani a Forlì il Campionato interprovinciale di pattinaggio a rotelle Uisp. Si tratta di un evento sportivo che coinvolge atleti provenienti da gran parte della Romagna, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare questo sport. La sede che ospiterà la competizione sarà ovviamente il pattinodromo di via Ribolle 74, attese 11 rappresentative, con circa 90 atleti che si sfideranno a colpi di coreografie, acrobazie e salti; infatti durante le varie prove i partecipanti si esibiscono in gare di diverse discipline del pattinaggio a rotelle sempre in un’atmosfera di sana competitività e con passione per lo sport per tutti, come da tradizione Uisp.

Le società con atleti in gara sono: Polisportiva Riccione, Sport Life Rimini, Forlì Roller, Viserba Monte, Up & Down Lugo, Libertas Forlì Pattinaggio, Csi Cesena, Victoria 2 Cesena, Il Gabbiano Gambettola, Rinascita Ravenna, Polisportiva Sammarinese.

Gli appassionati di pattinaggio a rotelle avranno occasione di assistere alle performance dei talentuosi atleti e di sostenerli, grandi e piccoli, secondo le categorie e la propria squadra. Si inizierà alle 8.30 per andare avanti fino al pomeriggio (per informazioni mail segreteria.forli roller@gmail.com, oppure consultare il sito di Forlì Roller https://www.forliroller.com).