Pattinaggio a rotelle. Kevin Massa, terzo successo alla maratona di Berlino

Aveva perso per una banale influenza la maglia azzurra ai World Games di pattinaggio corsa, tenuti in Italia a settembre, ma si è rifatto andando a vincere per la terza volta consecutiva la Maratona di Berlino inline skating, abbinata alla tradizionale e ormai classica maratona a piedi della città tedesca.

Non solo: il 19enne Kevin Massa – tesserato per Forlì Roller e tra i primi 10 nel ranking italiano – ha vinto anche la classifica finale, nella categoria maschile Fitness della German Inline Cup 2024, una serie di cinque gare di maratone o mezze maratone di pattinaggio tenute tra l’Austria e la Germania. Massa aveva vinto già a Berlino in aprile, sulla distanza della mezza maratona (21 chilometri); poi tra primavera ed estate due secondi posti a Sciaffusa (31 chilometri) e Salisburgo (questa di 42 chilometri), infine l’ultimo trionfo decisivo per la classifica individuale a punti.

Con i suoi successi, Massa ha anche contribuito al successo tra i team, dell’Hard Legs Emilia Romagna, creato e guidato dal campione romagnolo Michele Cicognani che ha lo scopo di partecipare alle gare di fondo in tutta Europa.

