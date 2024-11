Pattinaggio. Altre due medaglie conquistate dalle ragazze dal Quadrifoglio

Ciliegina sulla torta di una annata agonistica davvero soddisfacente, altre due medaglie conquistate dalle atlete ferraresi del Pattinaggio Il Quadrifoglio, questa volta a Calenzano, in occasione dei campionati nazionali Uisp, specialità Livelli: Anna La Malfa, medaglia d’argento e Diana Lombardi, medaglia di bronzo.

E’stata una grande sfida quella disputata dalle ragazze in terra toscana, dove il pattinaggio artistico eccelle con atleti di altissimo livello; Anna e Diana, categoria 1 Debuttanti C, hanno dovuto sfoderare tutte le loro ‘armi’, potenza, grazia, abilità e determinazione, per poter ottenere questo splendido risultato.

Non da meno è stata la compagna di squadra, Emma Palara, che ha conquistato un ottimo quarto posto, ad un soffio dal podio. Nella stessa categoria, sesta Anna Fini, seguita da Chiara Balestra, Susanna Grimandi, Sara Vecchio, Carlotta Santi e Chiara Tornello.

Nei Livelli Professional, dove le difficoltà richieste aumentano e le avversarie sono sempre più agguerrite, ottimi piazzamenti per Jasmine Musacci, con la sua superba interpretazione di Ursula la strega del mare, Giulia Bergamini, con

il suo struggente tango, Ilaria Biancani, con l’urlo di libertà di Janis Joplin e Martina Fantoni, l’impavida eroina Giovanna D’arco.

Ottime prestazioni anche quelle di tutte le altre atlete in gara della squadra Quadrifoglio: Sara Saletti, Maria Vittoria Monteleone, Viola Tosi, Stella Zampaolo, Marta Camisotti e Caterina Nepoti.

Queste atlete hanno saputo dimostrare le loro abilità e trasmettere grandi emozioni durante l’esecuzione dei loro programmi di gara.

Molto soddisfatta per la splendida conclusione di questa annata sportiva coi fiocchi, la presidente Federica Poli si congratula con tutte le allenatrici, Gloria Grandi, Francesca Di Barba, Maria Giulia Rizzioli e Daniela Bereziartua e con le atlete in gara per il conseguimento di questi risultati.

re. fe.