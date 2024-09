Pattinaggio artistico. Aurora Bacciottini sul tetto del mondo

di Lodovico Andreucci

L’Olimpia di Colle e Bacciottini sul tetto del mondo con i pattini. Alla World Cup 2024 di pattinaggio artistico - specialita’ obbligatori la colligiana Aurora Bacciottini (nella foto) ha conquistato il podio come prima classificata nella categoria jeunesse.

"Non me lo aspettavo – ha affermato in esclusiva a La Nazione –. Ero molto tesa. Una emozione grandissima, sono senza parole. Il primo grazie va alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino ed a tutta la Polisportiva Olimpia che mi ha permesso di raggiungere questo traguardo".

Per la prima volta nella storia i campionati del mondo di pattinaggio artistico specialità obbligatori si stanno svolgendo a Prato. Si tratta della prima volta in assoluto anche per tutta la Toscana. Una grande occasione che non si è fatta scappare la colligiana Aurora Bacciottini. La premiazione si è svolta nella serata di ieri alla conclusione di tutte le gare.

La competizione ha visto la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da varie nazioni di tutto il mondo: Germania, Spagna, Portogallo, Stati Uniti, Cile, Paraguay, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e naturalmente Italia. Si può dire che Polisportiva Olimpia rispetta la tradizione in questa disciplina. Infatti, tra le atlete Italiane è Aurora Bacciottini a scrivere un altro pezzo di storia dello sport colligiano. Grande emozione anche da parte di tutta la popolazione colligiana che ha colto la conquista con un auguri e complimenti via social.

In una nota la Polisportiva esprime tutto l’orgoglio per il grande traguardo raggiunto dalla sua atleta chje davvero è stata capace di raggiungere un risultato assolutamenjte straordinario a conferma delle sua grandi qualità.