PATTINAGGIO ARTISTICO. Podio tricolore per Petruzzelli

Podio tricolore in casa Polisportiva Coop Empoli al recente campionato italiano Uisp di pattinaggio artistico. Allo Skating Fest 2024 andato in scena al Pala Migliori di Caldara di Reno, infatti, la giovane empolese Rachele Petruzzelli è salita sul terzo gradino del podio nella sezione Solo Dance categoria Primavera. Petruzzelli ha conquistato 48,4 punti che le hanno regalato la terza piazza a poca distanza dalla seconda classificata, Ginevra Bresciani (Asd Pattinaggio Travagliato), autrice di 49,9 punti e della nuova campionessa italiana, l’altra toscana Anita Elisei (Rotellistica Apuana Carrara), capace di ottenere 51,9 punti. Un’altra bella soddisfazione, quindi, per la Polisportiva Coop Empoli che continua a formare giovani atleti in grado di competere anche ai massimi livelli nazionali.