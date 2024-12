Pattinaggio Artistico. Vincono le juniores di Bondeno

Gradino più alto del podio per le Stars on Skates di Bondeno al campionato nazionale Uisp.

Vittoria a sorpresa al debutto in categoria Juniores Internazionale per il Quartetto Stars on Skates di Pattinaggio Artistico Bondeno ai campionati nazionali Uisp che hanno animato la 50esima rassegna nazionale Gruppi Folk durante lo scorso week end a Calderara di Reno.

Un riconoscimento che inorgoglisce, staff, atlete e tutto il sodalizio matildeo.

Prime nell’esecuzione e prime nella classifica finale, con la coreografia ’Petali di tempo’, le atlete Elisa Bennati, Elisabetta Bertolotti, Marika Pirani, Gaia Ranuzzi e Benedetta Orlandini, allenate da Manuel Santulini, Alessia Orsi e Guido Mandreoli, soddisfatte della medaglia d’oro conseguita, mirano ora a rafforzare la preparazione in vista dei prossimi campionati federali del 2025, per confermarsi ai vertici della specialità anche per l’anno prossimo.

re. fe.