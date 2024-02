Pattinaggio corsa. La Nuova Rinascita non si ferma e vince i campionati regionali a Imola

La Nuova Rinascita vince i campionati regionali indoor di pattinaggio corsa. Il successo è arrivato domenica scorsa a Imola dove si sono svolti i campionati regionali. I primi a scendere in pista sono state le categorie giovanissimi, Esordienti, ragazzi 12 e Master poi è toccato alle categorie Ragazzi, Allievi, Juniores e Seniores. La Nuova Rinascita è stata protagonista, confermando lo stato di forma degli atleti guidati dal coach Stefano Rossini, coadiuvato da Lucia Zazzarini e Andrea Bartolucci. Hanno vinto il titolo Regionale, Sofia Savini (categoria Esordienti) nella gara 2 giri sprint, Sara Bassetti (Esordienti) nella gara 8 giri in linea, Giacomo Bassetti (Ragazzi M) nella gara 3 giri sprint, Cristiano Rossini (Ragazzi M) nella gara 3000m in linea. Tante le medaglie: argento per Mirco Morigi nella gara 2 giri sprint, Antonio D’Angelo (cat. Esordienti M) secondo sia nella gara 2 giri sprint che nella gara 8 giri in linea e bronzo nella destrezza, e Filippo Veggetti (cat. Ragazzi 12 M) argento sia nella gara 2 giri sprint che nella gara 2000m in linea. Secondo posto anche per Camilla Tramontani nella 3000m in linea e bronzo nella gara 2 giri sprint. Alice Tramontani si è invece aggiudicata il bronzo nella gara 3 giri sprint e l’argento nella gara 3000m in linea. Buoni risultati anche per gli atleti Greta Baldas, Alessandro Tellarini, Bianca Delle Monache, Sara Piredda e Andrea Barducci, al debutto in un campionato regionale. Grazie ai 585 punti totali conquistati, la Nuova Rinascita ha vinto la classifica delle società sportive partecipanti.