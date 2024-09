Pattinaggio. Doppio oro per i fratelli. Festa in casa Cappioli

Doppio oro in casa Cappioli di Fucecchio. I fratelli Clarissa e Giovanni hanno sbancato il podio delle rispettive gare nazionali di pattinaggio salendo sul gradino più alto della manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi a Misano dove hanno dimostrato tutto il loro grande talento, e passione, per questa disciplina. Clarissa si è laureata campionessa nazionale Aics Junior Medium Gr2. Giovanni ha vinto il titolo di campione nazionale Aics Giovanissimi B. Per Clarissa è il secondo oro del 2024 dopo quello Uisp conquistato pochi mesi fa che si va ad aggiungere all’oro Aics di Misano.

Giovanni, fratello minore, dopo un anno difficile, si è rimboccato le maniche e ritrovando la sua concentrazione, ha centrato l’oro nella sua categoria. Insieme all’insegnante Martina Ballerini della società Luna Rossa di Santa Maria a Monte, i fratelli Cappioli hanno lavorato tanto senza mai perdersi d’animo lavorando sodo per tutta l’estate. I loro risultati personali fanno risplendere la società sportiva che a Misano ottiene grandi risultati di squadra: terzo posto nella categoria Promozionale, primo nella categoria Solo Dance, agonistica di livello ancora un primo posto per un risultato generale che vale la medaglia d’argento.

Clarissa si è ritrovata a sfidare 21 avversarie di alto livello: la sua grinta e velocità hanno fatto la differenza permettendole di ottenere i voti più alti. Giovanni ha buttato il cuore oltre l’ostacolo e negli ultimi mesi ha ritrovare la concentrazione per conquistare il primo posto sancendo la sua rinascita sportiva. "La felicità è tanta – dice la madre dei due campioni - ogni risultato sarebbe andato bene, ma queste vittorie ripagano di tutti i sacrifici, e ora più che mai Clarissa e Giovanni sono pronti a nuove sfide".

Stefania Ramerini