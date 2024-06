Pattinaggio. In Austria soffia un vento di Tramontani

Fine settimana di applausi per gli atleti della Nuovarinascita Ravenna impegnati in competizioni europee oltre che interregionali. A Wörgl in Austria, Alice Tramontani è stata protagonista nella tappa austriaca della Coppa Europa di pattinaggio corsa. Il team Raceschool-Ideart, che annovera anche atleti della Nuovarinascita Ravenna, ha partecipato con un gruppo di giovani talenti, ottenendo risultati brillanti. Tramontani, nella categoria Ragazze, ha dominato tutte le competizioni in cui ha gareggiato, dimostrando una superiorità evidente, conquistando la vittoria nei 500 metri, nei 1000 metri, nei 3000 metri a punti e nei 5000 metri ad eliminazione. Ottima anche la performance di Cristiano Rossini, che nonostante l’infortunio in gara, è arrivato quinto nella 500 metri, settimo nella 5000m ad eliminazione e decimo nella 3000 metri a punti. Hanno gareggiato anche Filippo Zazzarini nella categoria Junior, raggiungendo il decimo posto nella 1000 metri e undicesimo nella 100000 a eliminazione, e Bianca delle Monache e Sofia Savini, fattesi valere in gara. In Veneto, invece, a Menà, si è svolto il trofeo ‘La Vangadina In corsa con Avis0, quarta tappa del GPG gran premio giovani che ha visto grande partecipazione della Nuova Rinascita. Nella categoria Esordienti, ha vinto la medaglia d’argento Antonio D’Angelo, mentre Sara Bassetti, Mia Giachi, Greta Baldas e Alessandro Tellarini hanno gareggiato con grinta, aggiungendo ulteriore prestigio alla squadra. Anche nelle categorie Ragazzi 12, Ragazzi e Allievi, la Nuovarinascita ha raccolto soddisfazioni: Filippo Veggetti, (R12), nonostante l’insidia della pioggia, ha ottenuto un eccellente quarto posto in combinata, e Camilla Tramontani ha stretto i denti nella gara 2000m in linea ottenendo il nono posto. Nella categoria Ragazzi, Giacomo Bassetti ha regalato alla squadra un primo posto nella gara dei 200 metri sprint, mentre Diego Cangiano ha vinto l’argento nella stessa gara e il bronzo nella combinata complessiva di categoria. Sono scesi in pista anche Andrea Barducci e Sara Piredda.