Pattinaggio. L’Hockey Empoli va forte: oro per Rossi

La sezione pattinaggio corsa dell’Hockey Empoli ha ‘piantato’ la propria bandiera anche in terra veneta. Nel recente 18esimo Trofeo ’Città di Trebaseleghe’, valevole anche come sesta tappa Italian Roller Cup e 12esima prova del Grand Prix Giovani, la squadra biancazzurra ha conquistato una medaglia d’oro con Dario Rossi nella gara sprint sui 300 metri della categoria Ragazzi.

Il ‘ciuchino volante’ ha sbaragliato la concorrenza coprendo la distanza in poco più di 27 secondi. Lo stesso atleta empolese si è poi piazzato quinto nella 300 metri a punti, dove i compagni di squadra Alberto Colella e Christian Ciampolini hanno chiuso rispettivamente al 28esimo e al 34esimo posto. Piazzamenti invertiti invece per loro due nella Sprint, dove Ciampolini è arrivato 18esimo e Colella 21esimo.

A mettersi in mostra, tra gli oltre 700 atleti di 57 diverse società provenienti da tutta Italia, è stato anche Andrea Margiotta tra gli Allievi, dove ha ottenuto la 17esima piazza nella 5000 metri a punti e la 20esima nel giro sprint con il tempo di 36’’063. A completare la spedizione empolese Eleonora Bagnoli (categoria Ragazze), 46esima nei 3000 metri a punti e 53esima nei 300 metri sprint con il tempo di 31’’065, mentre tra le Ragazze 12 Viola Margiotta ha portato a casa un 55esimo posto nella 2000 metri a punti e un 58esimo nella 200 metri sprint chiusa in 24’’514. Infine, tra i più piccoli Emma Magnolfi e Asia Carretti hanno gareggiato nella categoria Esordienti e Anna Margiotta in quella Giovanissime.

Le prime due si sono cimentate in tre gare con Emma Magnolfi che ha sempre fatto meglio della compagna sia nei mille metri in linea (77esimo posto su 133 partecipanti), che in quelli sprint (88esima comunque a soli due secondi dalla vincitrice) e nella combinata (87esima piazza con 637 punti). Buoni piazzamenti anche per Anna Margiotta, che ha chiuso 55esima i 600 metri in linea (1’30’’987), 56esima i cento metri sprint (16’’010) e 60esima la combinata (691 punti). Adesso spazio agli allenamenti in vista della nuova stagione.