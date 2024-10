Pattinaggio. Medaglie iridate ai ’World Skate Games’ di Rimini. Quadrifoglio e Pattinatori Estensi dal sindaco Fabbri

Ieri in Comune premiate le società Il Quadrifoglio e Pattinatori Estensi, per le medaglie ai mondiali di Rimini. Presenti Federica Poli e Gloria Grandi (Quadrifoglio) con le atlete Francesca Di Barba, Federica Campochiaro, Anna Mazzocco ed Elena Teodori, e poi per Pattinatori Estensi Andrea Cavicchi e Cinzia Roana, con le atlete Alice Cornacchia, Matilde Franchini, Matilde Frilli, Vittoria Grassi, Gabriela Ipate, Sonia Lascari, Sofia Santolini, Giada Tartari, Vittoria Vaccari e Sofia Viola. "Grazie alle nostre ragazze, orgoglio per la città", le parole del sindaco.