Pattinaggio, Nuovarinascita grande protagonista a Imola. Quattro le medaglie d’oro

La Nuovarinascita Ravenna ha fatto incetta di podi e piazzamenti nella prima tappa di Indoor Cup a Imola. Le Esordienti Greta Baldas, prima classificata nella gara 8 giri in linea, e Sara Bassetti, seconda nella gara di Destrezza e nella gara 2 giri sprint e terza nella gara 8 giri in linea, sono state le grandi protagoniste della categoria Esordienti F. Bene anche Sofia Savini (Ragazze 12), che ha vinto la 2000m in linea e ha chiuso al 2° posto nella gara sprint. Ottimo risultato anche per Bianca Delle Monache quarta nella due giri sprint della categoria Ragazze. Le soddisfazioni sono continuate anche con Giacomo Bassetti, 1° nella due giri sprint e 2° nella 2000m in linea, e con Cristiano Rossini, 1° nella 2000m e 3° nella gara sprint. Alla competizione hanno partecipato anche Mia Giachi, Camilla Tramontani, Antonio D’Angelo e Filippo Veggetti, ottenendo risultati e piazzamenti che hanno permesso alla Nuovarinascita di conquistare il 2° posto nella classifica.