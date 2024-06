Pattinaggio. Quadrifoglio, altri cinque titoli col bottino di quattordici medaglie

Si chiude la rassegna dei campionati regionali per le atlete del Pattinaggio Quadrifoglio, con altri 5 titoli e 14 medaglie. La competizione regionale Uisp si è svolta a Lugo, il primo weekend di giugno, e ha coinvolto ben 23 atlete dell’Associazione. Due i podi interamente conquistati dalle atlete in gara:

Nel 1° Livello Professional, medaglia d’oro Jasmine Musacci, che impersonava Ursula della Sirenetta, medaglia d’argento Giulia Bergamini, con il brano ‘Yo

soy Maria’ di Milva, medaglia di bronzo, Ilaria Biancani, una scatenata Janis Joplin. Nel 1° Livello Debuttanti C, prima classificata Anna La Malfa, che ha danzato sulle note dello Schiaccianoci, seconda Anna Fini, con ‘Bring me to life’, terza Susanna Grimandi, con tutta l’allegria dei brani del musical ‘Mamma Mia!’

Altri i titoli conquistati dalle ragazze in gara: Nel 1° Livello Professional B campionessa regionale Federica Campochiaro, nelle vesti di Christina Aguilera, seguita dalla vice campionessa Martina Fantoni, una splendida Giovanna D’arco.

Nel 2° Livello Debuttanti C, vittoria per Sara Saletti, sui brani di Whitney Houston, seguita al secondo posto dalla compagna Francesca Ferroni, Esmeralda di Notre Dame. Oro nel 1° Livello Debuttanti B a Marta Camisotti, con il suo ‘New York Accademy’, bronzo a Viola Tosi in Nine, film su Federico Fellini.

Nel 3° Livello Professional, la categoria più alta, medaglia d’argento ad Anna Mazzocco, una superba Rossella O’Hara in Via col vento; nel 1° Livello Debuttanti A, medaglia di bronzo all’atleta più giovane del gruppo, Caterina Nepoti, con il divertente musical Hairspray.

Bellissime prestazioni, sia a livello tecnico che coreografico, anche quelle di tutte le altre atlete in gara, alcune fuori podio per pochi decimi: Diana Lombardi, i Maneskin, Maria Vittoria Monteleone, musical Disney, Francesca Di Barba, guerriera di Dungeons and Dragon, Irene Teodori, Fame, Elena Teodori, Lady Gaga, Sara Vecchio, Faithfullness di Skin, Emma Palara, Stella Zampaolo, Chiara Balestra, Carlotta Santi, Chiara Tornello e Sofia Massari. Le allenatrici della squadra, Gloria Grandi, Francesca Di Barba, Daniela Bereziartua e Maria Giulia Rizzioli, sono ora impegnate con la preparazione delle atlete in vista dei prossimi campionati nazionali; molto soddisfatta la presidente Federica Poli che auspica di ottenere altri ottimi risultati.