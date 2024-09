Pattinaggio. Rimessi in gara a Berlino. Sarà testimonial di Avis

Sarà l’edizione del Giubileo per la Berlin Marathon, che arriva questo weekend al traguardo delle 50 candeline, per una manifestazione che è anche un pezzo di storia della Guerra Fredda e della Riunificazione, con una previsione di oltre 60.000 partecipanti suddivisi nelle varie prove che compongono l’evento. Domenica 29 sarà la volta di una delle cinque “major” del calendario podistico mondiale, con i protagonisti al via più che intenzionati a riportare qui il titolo di maratona più veloce del mondo, sottratto lo scorso anno da Boston, dopo che la capitale berlinese l’aveva mantenuto dal 2003 con i suoi vincitori capaci di abbassare 8 volte il primato. Sabato torna invece la maratona per pattinatori più partecipata e famosa del pianeta che, al suo interno, ospita la prova elite valida come tappa finale della World Inline Cup. In gara, proprio per la tappa di coppa del Mondo, anche il ferrarese portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara, Mirko Rimessi, che della gara è veterano correndola

ininterrottamente dal 2007 e che in World Inline Cup ha esordito da junior nel 1998 a Roma.

Rimessi prenderà parte alla prova con un obbiettivo ben preciso, promuovere la donazione

del sangue e del plasma in ambito sportivo, messaggio che quest’anno Avis Ferrara ha fortemente incoraggiato, dando il via ai “Giochi DONAlimpici”, la pima competizione dove l’importante è il gesto… di metterci il braccio, per aiutare gli altri e anche per combattere gli ancora troppi pregiudizi che si associano a sport e donazione.

I Giochi DONAlimpici sono un progetto di Avis provinciale e comunale, ideato dallo stesso Rimessi, da sempre testimonial del dono in ambito sportivo, e subito sposato da Avis, che ha deciso di promuoverlo per essere ancora più protagonista nel mondo sportivo del territorio, promuovendo la pratica del dono di sangue e plasma tra gli sportivi in questo anno olimpico. L’atleta ferrarese, che se tutto andrà come deve concluderà la sua 17^ prova, ha intrapreso questo cammino grazie all’azione di promozione del dono che Avis svolge presso gli istituti scolastici.