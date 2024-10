Pattinaggio. Trofeo interregionale. Rotellistica in evidenza

Ottimi risultati per la sezione pattinaggio artistico della Rotellistica Camaiore, che nello scorso fine settimana ha partecipato alla seconda edizione del Trofeo interegionale ‘’Città di Cavriago’’, organizzato dalla locale polisportiva Icare in collaborazione con Acsi Emilia-Romagna. Le atlete versiliesi (nella foto le pattinatrici della Rotellistica Camaiore dirette da Elena Cipolliti con la coppa per il terzo posto nella classifica di società), guidate dalla responsabile tecnica Elena Cipollitti, hanno conquistato ben tre medaglie d’oro, che unite alla lunga serie di podi e piazzamenti, hanno permesso alla società camaiorese di chiudere al terzo posto la classifica generale per società.

sul gradino più alto del podio sono salite Mia Broccoli nella categoria Esordienti A, Naomi Giangrasso nella categoria Allievi regionali B e Matilde Lucchesi nella categoria Principianti A Master.

Medaglie d’argento più che preziose per Ada Giannecchini nella categoria Azzurrini Gruppo 3 e per Ginevra Tesi nella categoria Pulcini A Ecellent, gara in cui la Rotellistica Camaiore ha colonizzato il podio grazie al terzo posto finale di MariaVittoria Francasi. Medaglia di bronzo anche per Emma Dalla Rosa nella categoria Pulcini A Classic, mentre ha mancato il podio per un soffio Cecilia Tobino, finita al quarto posto nella categoria Pulcini B Classic.

Una serie di risultati decisamente confortanti per le pattinatrici rossoblù, che hanno consentito alla società camaiorese di alzare al cielo la coppa per il terzo posto nella classifica generale della competizione svoltasi in terra emiliana. Decisamente il modo migliore per salutare la stagione agonistica 2024 e cominciare al meglio la preparazione in vista dei campionati provinciali e regionali al via da febbraio.