Pattinaggio. Unione Polisportiva Poggibonsese Giulia Lucii trionfa nelle gare nazionali

Brillante affermazione di Giulia Lucii ai Campionati italiani di Pattinaggio, nella specialità degli obbligatori, divisione nazionale D, a Prato. Classe 2004, Giulia gareggia per i colori dell’Unione polisportiva poggibonsese, società che per la prima volta ha ottenuto nella circostanza un titolo nazionale di Federazione nel pattinaggio Fisr. Giulia Lucii è allieva dell’allenatrice Sara Zazzeri (entrambe nella foto al momento della proclamazione dei vincitori): un tandem fruttuoso per le ambizioni di crescita di un sodalizio capace di ottenere notevoli soddisfazioni grazie alle sue portacolori.

Tra loro anche Viola Borri, quattordicenne e già plurimedagliata, presente lei stessa alle competizioni tricolori di Prato che hanno incoronato Lucii nel ruolo di leader della classifica nazionale nella sua categoria, in virtù di un rendimento costante negli anni, con l’ausilio del tecnico federale Daniele Capacci.

L’Unione Polisportova poggibonsese, oltre al Pattinaggio, tra i vari settori spazia dal calcio in tutte le categorie giovanili all’atletica.