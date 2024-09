Pattinaggio. World Skate Games, dominio Italia

C’è gloria per gli azzurri, ai Mondiali di pattinaggio di Rimini. In Riviera, così come nel resto dell’Italia coinvolta dai World Skate Games, gli atleti di casa si stanno prendendo la scena a suon di risultati e di spettacolo offerto al pubblico. A qualche giorno dalla fine della manifestazione, che ha come data conclusiva quella di domenica 22 settembre, l’Italia è in testa con 18 ori, 18 argenti e 17 bronzi. E il medagliere si aggiorna ora dopo ora. Ottimo anche il contributo degli atleti dell’artistico presenti a Rimini. Per la nazionale, finora, 3 ori, 6 argenti e 4 bronzi, col primo oro che porta la firma di Benedetta Altezza nel "Libero senior" femminile, il secondo di Alessandro Liberatore nel "Libero senior" maschile e il terzo della "Coppia Senior" formata da Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi. Tanta soddisfazione per il bolognese Liberatore, che si è lasciato alle spalle il portoghese Diogo Craveiro e lo spagnolo Yanez Peres. "Era dal 2019 che l’Italia non vinceva il titolo mondiale Libero senior maschile – dice il ct Fabio Hollan –. Questo oro di Alessandro Liberatore, abbinato a quello di Benedetta Altezza, portano la nostra Nazionale a quota nove nel medagliere artistico. Sono felice per come è iniziato il campionato iridato. Credo che questo evento sia fonte di emozioni e di motivazione per i pattinatori più giovani. Di solito li incontro negli stage in tutta Italia, qui a Rimini ho visto l’entusiasmo nei loro occhi. Tutto ciò, al nostro movimento, fa davvero bene". Gioia per i protagonisti del terzo oro, Sasso e Altieri De Grassi. "Abbiamo presentato un programma su "Paolo e Francesca" per omaggiare questi Mondiali di Rimini. Dal titolo italiano fino ad oggi abbiamo lavorato molto, cercando più complicità".