Pelati sul tetto del mondo. Orgoglio ferrarese in Cina

Nell’ultimo fine settimana si sono svolte le gare in Cina per l’élite del nuoto artistico internazionale. Il giovane ferrarese Filippo Pelati ha vinto e si conferma il più forte a livello mondiale nell’esercizio individuale libero e primo posto anche nel doppio misto libero insieme a Flaminia Vernice. La prima uscita internazionale, dopo la vittoria ai campionati italiani juniores di Riccione di febbraio e come vicecampione d’Italia negli assoluti sempre svoltisi a Riccione nel mese di marzo, ha confermato il progresso atletico ed agonistico di livello mondiale. Filippo Pelati, atleta 17 enne residente a Ferrara e tesserato col club circolo Uisp nuoto di Bologna, è entrato da novembre scorso nella selezione assoluta del nuoto artistico italiano e alterna allenamenti tra Savona al Centro Federale e Bologna. Dopo Pechino, la World Cup si svolgerà a Parigi, a Markham in Canada per concludere con la super finale di Budapest in Ungheria ad inizio luglio. Al termine delle gare la grande soddisfazione di Filippo, che spiega: "Sono molto contento del risultato, ritorno a casa con due ori e un bronzo, siamo consapevoli che dobbiamo ancora migliorare, sia nel singolo che nel doppio misto. Con le nostre allenatrici e con la direzione tecnica nazionale ci siamo già messi al lavoro per preparare Parigi a maggio".

Mario Tosatti