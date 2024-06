Per la VBS inizia la Coppa Italia a Messina

La Farmaè Viareggio Beach Soccer ha fatto rotta su Messina, dove da oggi a domenica si disputerà la Coppa Italia 2024 di beach soccer, terza competizione stagionale dopo Supercoppa Italiana ed Euro Winners Cup. I bianconeri, che hanno vinto già due volte questo trofeo nella loro storia (nel 2012 e nel 2016), debutteranno negli ottavi di finale nel tardo pomeriggio di oggi alle 18.30 contro il Sicilia alla “Domusbet.tv Arena“ Beach Stadium di Torre Faro.

In caso di successo poi domani la VBS nei quarti affronterà una tra il Friuli Venezia Giulia (già battuto 14-6 nella prima tappa del campionato di Serie A, Poule Scudetto, a Viareggio) e l’Icierre Lamezia con la prospettiva di trovare poi in semifinale una tra le big Pisa e Catania FC.

"Arriviamo a questo appuntamento con un po’ di delusione per i risultati fin qui ottenuti (sconfitta in Supercoppa ed eliminazione agli ottavi in Euro Winners Cup, ndr) ma anche con una grandissima voglia di riscatto – afferma il tecnico della Farmaè Viareggio Francesco Corosiniti – ci metteremo alla prova in una competizione diversa, questo deve darci ulteriori stimoli e spingerci ad alzare il livello: ciò non significa necessariamente vincere la Coppa, bensì esprimere la versione migliore di noi stessi. Il termine di paragone è la seconda parte della scorsa stagione, quando raggiungemmo il top arrivando fino a vincere lo scudetto ad agosto. Stiamo lavorando duramente per tornare su quei livelli. Nel beach soccer i giudizi cambiano sempre molto in fretta: è fondamentale cominciare bene e non sottovalutare alcun avversario, sarebbe l’errore più grave".

Rispetto alla Euro Winners Cup faranno parte del gruppo Matteo Ghilarducci, Léo Martins (che la “Champions“ l’ha giocata, e vinta, col Braga) e Giacomo Petracci, pienamente recuperato dopo un infortunio ("È un bravo ragazzo oltre che un giocatore di livello – spiega Corosiniti – ci darà una soluzione in più davanti"). Resta invece fuori il portiere Matteo Manfredi. Questo l’elenco dei convocati: Carpita, Gianni Santini (portieri); Rombi, Bertacca, Genovali, Ozu Moreira, Petracci, Zè Lucas, Alessandro Remedi, Ghilarducci, Léo Martins, Gori e Fazzini. Dopo la Coppa Italia, il Viareggio si concentrerà sul campionato, che lo vedrà impegnato nella seconda e nella terza prova della Poule Scudetto, in programma a Cirò Marina (Crotone) dall’11 al 14 luglio e a Lignano Sabbiadoro (Udine) il week-end successivo. Le prime 7 classificate si qualificheranno per la Final Eight (cui prenderà parte anche la vincitrice della Poule Promozione) di San Benedetto del Tronto (dal 2 al 4 agosto).