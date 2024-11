Per Panunti gioia tricolore. Covani ancora in evidenza

Grande successo per le atlete dell’associazione sportiva Massimo Covani ai Campionati Italiani AICS di ginnastica artistica che si sono tenuto nella giornata di sabato scorso a Brescia. In Lombardia è arrivato un risultato a dir poco eccezionale per la società aretina che ha potuto schierare ai nastri di partenza della competizione, che ha poi assegnato il titolo tricolore, numerose atlete. Ben diciassette ginnaste della società si sono piazzate nelle prime 30 posizioni, dimostrando il loro talento e la qualità della preparazione del club aretino.

Tra loro, spicca certamente il nome di Matilde Panunti (nella foto), che ha conquistato il primo posto nelle specialità della trave e del volteggio. Un titolo italiano che la giovane ginnasta ha potuto festeggiare, al termine di una prova perfetta, insieme alle compagne di squadra e alle proprie istruttrici, Martina ed Emma, oltre che con i dirigenti dell’associazione aretina. E proprio le istruttrici Martina ed Emma si sono dette molto soddisfatte del risultato della gara e dei progressi mostrati dalle proprie atlete, premiate con questi piazzamenti di rilievo e i rispettivi successi per il loro costante impegno e la passione che ogni giorno dimostrano per la ginnastica.

GaP