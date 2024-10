Pesca. A Ostellato la serie C. Canne Estensi prima

Organizzata dalla Asd Castello Maver, si è disputata l’ultima prova del Trofeo di Serie C o Campionato Provinciale Promozionale, qualificante al Trofeo di Serie B per squadre di Società, direttore di gara Romano Menegatti, giudice di gara Fabrizio Macchioni.

Il campo di gara è stato quello di Ostellato Vecchio nell’ultimo tratto. Vittorie di settore per Riccardo Guidoboni, Flaviano Martini, William Negri, Marino Guerra della Canne Estensi Colmic, Michele Sitta, Adriano Leprotti della Garisti Dario Tubertini, Eugenio Fortini della Cannisti Renazzesi Colmic, Gianpaolo Armandi della Ps Fe Casumaresi Tubertini.

La classifica di squadra ha visto prevalere la Canne Estensi Colmic A con 9 penalità, secondo posto per la Canne Estensi Colmic B con 14,5 penalità e terzo posto per la Cannisti Renazzesi Colmic con 15 penalità.

La classifica generale combinata su quattro prove con lo scarto del peggior piazzamento a livello individuale assegna il titolo provinciale promozionale a Riccardo Guidoboni della Canne Estensi Colmic con 3 penalità, argento per Gianfranco Camattari del Cps Codigoro Maver con 4 penalità, bronzo per Michele Sitta della Garisti Dario Tubertini con 4 penalità, il titolo provinciale per società è andato alla Cannisti Renazzesi Colmic con 32 punti, secondo posto per la Canne Estensi Colmic A con 35 punti e terzo posto per la Garisti Dario Tubertini C con 46 punti.

Il prossimo fine settimana si chiude alle Vallette di Ostellato il Trofeo di Serie B o Campionato Regionale che promuove le prime classificate al Trofeo di Serie A2.

re. fe.