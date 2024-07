Pesca. Campionato senior, si parte a Ostellato

E’ stato il campo di gara modenese del Cavo Lama a Novi di Modena ad ospitare le gare di apertura dei Campionati Italiani Seniores, Master e Veterani. Le nazionali Master e Veterani hanno ottenuto importanti risultati quest’anno per l’agonismo nazionale infatti ad inizio del mese di giugno hanno preso parte ai Campionati del Mondo di categoria a Plovdiv in Bulgaria, portando in Italia entrambi i titoli mondiali. Il Campionato Italiano Individuale Seniores è articolato in tre prove, dopo la fase selettiva andrà a cominciare il giorno 14 luglio a Ostellato, per poi proseguire il 31 agosto e 1 settembre nel Canale 8000 a l’Aquila. Si sono garantiti il passaggio del turno e quindi la possibilità di gareggiare nella prima prova Simone Ferioli, Manuel Cancelli, Tiziano Pellegatti e Luciano Dondi della PS FE Casumaresi Tubertini , Elio Bianchini della Canne Estensi Colmic. ùIl Campionato Italiano Master ha visto ai nastri di partenza 230 agonisti, i primi 80 della classifica generale dopo la prima prova si garantiscono il diritto a partecipare alle prove successive in programma nei giorni 14 luglio nel Canale Agro Mantovano e nei giorni 31 agosto e 1 settembre nel Tanaro ad Alessandria. Per Ferrara erano in gara Mare Pietro, Mario Prateddu, che escono dalla competizione, e Stefano Franciosi e Paolo Gamberoni che invece vanno avanti: tutti e quattro della Canne Estensi Colmic. Il Campionato Italiano Veterani ricalca esattamente quello Master, sia come date che come campi di gara, presenti 170 agonisti e solo 60 passano il turno, per Ferrara erano presenti Felice Bortolini ed Antonio Servidei della Canne Estensi Colmic che

purtroppo però non hanno passato il turno. Il prossimo fine settimana il Trofeo di Serie A2 andrà a disputare la seconda e terza prova sul campo di gara del Cavo Lama a Novi di Modena.