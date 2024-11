Pesca. Canne Estensi Colmic al secondo posto nell’Italian Master di Ostellato

L’Italian Master ad Ostellato è la manifestazione a livello nazionale che chiude praticamente tutte le

attività agonistiche della pesca al colpo in acque interne. Tutti i campi di gara posti sul Circondariale

ad Ostellato sono stati impegnati nel fine settimana sia dall’Italian Master che dai tanti Day che le maggiori aziende del settore pesca organizzano.

Nella due giorni di gare sulle sponde del Circondariale erano presenti indicativamente 1600

agonisti, ma tanti sono stati anche quelli che pur non gareggiando hanno fatto un passaggio al palazzetto per vedere e valutare le novità. Entrando in quello che è l’aspetto agonistico della manifestazione, l’Italian Master a squadre ha visto il successo della Farnese Torrilese Trabucco,

ottimo il secondo posto della Canne Estensi Colmic con in squadra Elio Bianchini, Fabrizio Ventura, Paolo Gamberoni, Mare Pietro. Il Gran Premio Città di Ostellato a Coppie ha visto prevalere Enrico Bandini e Andrea Ferrini della Bagnacavallese Colmic, per Ferrara 10° posto per

Fausto Marzocchi e Giuseppe Guarino Fabi della Canne Estensi Colmic. L’Italian Master Feeder a squadre ha visto il successo della Lenza Emiliana Tubertini, nessuna ferrarese in questa

competizione, il Gran Premio Città di Ostellato Feeder a Coppie ha visto il successo di Stefano Chierighin e Angelo Gheza del Feeder Fishing Verona, per Ferrara 36° posto di Mauro Bacilieri e Alberto Montanari della PS FE Casumaresi Tubertini.