Pesca. Canne Estensi prima ferrarese nella prova iniziale del trofeo di serie B

Ha preso il via sui campi di gara del Navigabile a Medelana e Migliarino, il Trofeo di Serie B o campionato regionale. Il campionato è articolato in cinque prove, dopo l’apertura ferrarese, proseguirà il giorno 21

luglio sul campo di gara del Cavo Lama a Novi di Modena, terza prova il 15 settembre nel Canale Acque Alte a Crevalcore, per proseguire e chiudere nei giorni 19 e 20 ottobre alle Vallette di Ostellato. La prima prova ha visto i due campi di gara interessati fornire una buona e regolare pescosità, infatti le Zone A e B erano posizionate a Migliarino hanno avuto una pescosità media rispettivamente di 4,6 kg. e 5,8 kg, le Zone C e D posizionate a Medelana hanno fatto registrare rispettivamente la media di 5,8 kg. e di 4,8 kg. La gara è stata vinta dalla Castelmaggiore Maver con 10 penalità, le ferraresi 12° posto per la Canne Estensi Colmic A con 17 penalità, 26° per la Garisti Dario Tubertini con 27 penalità, 33° e 35° per le formazioni B e C della Canne Estensi Colmic con 28,5 e 30,5 penalità, 36° posto per il Castello Maver con 31 penalità, 39° per la PS FE Casumaresi Tubertini con 36 penalità, 40° per la Cannisti Renazzesi Colmic con 37 penalità. Il tratto cittadino del Po di Volano a

Massafiscaglia, ha visto la disputa di una gara di pesca aperta a tutte le giovani leve locali suddivise in due

categorie. L’organizzazione è stata curata dalla sezione Fipsas di Ferrara e dal Comune di Fiscaglia. La

categoria compresa tra i 6 e i 10 anni ha visto prevalere Francesco Forlani con 1,3 kg. di pescato ( assoluto

di giornata), secondo posto per Elia Galli e terzo per Lorenzo Sommariva, nella categoria tra 11 e 15 anni ha

prevalso Nicolò Benfenati con 1,280 kg. di pescato.