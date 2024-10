Pesca. Casumaresi Tubertini quinta alle Vallette

Il Trofeo di Serie B o Campionato Regionale Est, ha disputato le ultime due prove sul campo di

gara delle Vallette ad Ostellato. La due giorni di gare è stata organizzata dalla ASD Garisti Dario Tubertini, direttore di gara Manuele Perboni, giudice ed elaborazione classifiche Alberto Guerzoni. Il Trofeo di Serie B promuove la prima classificata al Trofeo di Serie A2 e vede la retrocessione ai Tornei di Serie C le formazioni classificate dal 29° al 40° posto della classifica

finale combinata. Due gare diametralmente opposte dal punto di vista del meteo, con gara uno

condizionata dalla pioggia abbondante, gara due sotto un discreto sole che ha ovviamente agevolato le operazioni sia in gara che durante le pesature. La gara del sabato ha visto prevalere la formazione bolognese della Lenza Emiliana Tubertini con 8 penalità, prima delle ferraresi la PS FE Casumaresi Tubertini con un ottimo 5° posto ottenuto con 14 penalità. La giornata di domenica ha invece visto prevalere la formazione forlivese delle Aquile Colmic con 11,5 penalità, prima delle ferraresi la Garisti Dario Tubertini con 20,5 penalità. La classifica finale del trofeo di Serie B Est vede la promozione del Team Crevalcore Tubertini al Trofeo di Serie A2, per Ferrara la Canne Estensi Colmic con le formazioni A e B rispettivamente 15° e 26° posto, la PS Ferrara Casumaresi Tubertini 21° posto e la Cannisti Renazzesi Colmic 27° posto si garantiscono la permanenza nel Trofeo di Serie B Est, mentre la Garisti Dario Tubertini 32°, la Canne Estensi Colmic C 34° e la Asd Castello Maver 38° retrocedono ai Trofei di Serie C. Per chiudere la classifica individuale del Trofeo assegna il primo posto assoluto a Renzo Coscia dell’Amo Santarcangiolese Colmic, frutto tre primi ed un terzo di settore nelle quattro prove valide, primo dei ferraresi Cristiano Vanzini della Canne Estensi Colmic, che grazie due primi, un secondo ed un sesto posto, occupa l’11° posto. La formazione meglio classificata, la Canne Estensi Colmic A è formata da Antonio Servidei, Stefano Franciosi, Cristiano Vanzini, Federico Ferrari.