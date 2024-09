Pesca: Ferioli e Cancelli entrano nel Club Azzurro Nazionale

Il mese di settembre, per la Fipsas è decisamente importante e vede la disputa delle fasi finali di alcuni tra i principali campionati. La fase finale del campionato seniores in provincia dell’Aquila ha assegnato il titolo ad Andrea Gelli della Valdera Lenza Pontederese Colmic, ma in questo contesto va sicuramente segnalato l’ottimo 8° posto di Simone Ferioli ed il 14° di Manuel Cancelli, entrambi della Ps Fe Casumaresi Tubertini. Grazie a questi due ottimi piazzamenti Ferioli e Cancelli entrano di diritto nel Club Azzurro Nazionale. Il campo di gara della Fiuma a Boretto ha invece ospitato il Campionato Italiano a Box vinto dal Team Camaldoli Maver, da segnalare per Ferrara il 18° posto della Canne Estensi Colmic con la squadra formata da Bianchini, Gamberoni, Gilli, Mare. Il Cps Codigoro ha organizzato poi, nell’ambito della Fiera Santa Croce, una gara di pesca

per giovani agonisti. Nella categoria Giovanissimi ha prevalso Lorenzo Sommariva con 1,9 kg. di pescato, la categoria Giovani ha visto il successo di Leonardo Beccari con 1,740 kg. e nella categoria Ragazzi il successo è andato a Alex Beccari.