Pesca, l’ultimo atto del trofeo si è svolto a Reggio Emilia. Casumaresi e Colmic si confermano in A2

L’ultimo atto del Trofeo di Serie A2 2024 ha visto le 40 squadre impegnate in questa manifestazione gareggiare sul sempre difficile campo di gara della Fiuma a Mandria di Reggio Emilia. Il Trofeo qualifica le prime 10 alla fase finale del Campionato Italiano a squadre di società, manifestazione che assegna lo scudetto tricolore e l’accesso al Campionato del Mondo per Club che il prossimo anno sarà in Irlanda, le squadre classificate fino al 28° posto garantirsi la

permanenza in Serie A2, quelle classificate dal 29° al 40° posto retrocedere ai Trofei di Serie B. La gara di sabato si è disputata con buone condizioni meteo ed ha visto il successo della Lenza

Emiliana Tubertini, per Ferrara buon 7° posto per la PS FE Casumaresi Tubertini e 17° per la Canne Estensi Colmic.

La gara della domenica si è invece disputata con un tempo decisamente peggiore e con tanta pioggia per oltre metà gara, vittoria di giornata per la Pasquino Colmic, per Ferrara ottimo 4° posto per la PS FE Casumaresi Tubertini, che aveva in gara Simone Ferioli, Roberto Asnicar,

Manuel Cancelli, Tiziano Pellegatti. La Canne Estensi Colmic ha chiuso la prova al 37° posto con in gara Massimo Gilli, Pietro Mare, Elio Bianchini, Paolo Gamberoni.

La classifica finale combinata

assegna il successo all’Amo Santarcangiolese Colmic, 15° posto per la PS FE Casumaresi Tubertini e 26° per la Canne Estensi Colmic, e quindi entrambe le formazioni ferraresi anche il prossimo anno saranno in gara nel Trofeo di Serie A2.

Il prossimo fine settimana vede a livello nazionale le due prove finali del Campionato Italiano femminile alle Vallette e in ambito provinciale la disputa

dell’ultima prova del campionato provinciale individuale di prima e seconda serie ad Ostellato.