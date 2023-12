Pesca sportiva Di scena gli istituti Barsanti ed Einaudi-Fiorillo. Torneo fra studenti. Vincono Guelfi e Bonni

Al lago Della Fiora (ex lago Tornabuoni) si è svolta l’annuale gara di pesca dell’Istituto Barsanti di Massa giunta alla 13ª edizione. Hanno partecipato ben 29 coppie, 20 dell’Istituto Barsanti e 9 dell’Istituto Einaudi-Fiorillo di Carrara. La gara prevedeva per le coppie l’utilizzo di una sola canna alternandosi nell’assistenza affinché le operazioni di cattura del pesce fossero veloci e meno dolorose per il bene dell’animale. Al termine della competizione le prede sono state reimmesse nel lago. Le condizioni metereologiche favorevoli hanno permesso lo svolgimento della gara in maniera impeccabile, dalle ore 9 alle 12, coordinata dai professori Dalle Luche e Fatticcioni, con la preziosa collaborazione dei docenti Giuntini e Bernamonti, per l’Istituto Barsanti, e dei professori Marchini e Pisanelli per l’Einaudi Fiorillo. Al ’triplice fischio’ finale del professor Fatticcioni c’è stata la pesatura. La coppia vincitrice è stata quella composta da Guelfi e Bonni del Barsanti, seguita al secondo posto dalla coppia Cappè-Legname, sempre del Barsanti, e al terzo posto dalla coppia Antony-Xhepa dell’istituto Fiorillo-Einaudi. Durante la manifestazione c’è stata anche la premiazione del torneo del 2022, che aveva visto al primo posto la coppia Castel Buono-Angeloni (Barsanti), seguita nell’ordine dalle coppie Kovachi-A. Legname (Barsanti) e Vatteroni-Giannarelli (Barsanti). Gli organizzatori ringraziano il gestore del Lago Della Fiora per la paziente disponibilità durante tutta la manifestazione conclusasi con successo tra l’entusiasmo dei ragazzi. Queste le coppie partecipanti.

Barsanti: Angeloni-Aliboni, Baldini-Orlandi, Borghesi-Scano, Cappè-A. Legname, Tavilla-M. Legname, Tartarini-Pisani, Castel Buono-Bondielli, Lazzini-Orrico, Lezza-Pieri, Manfredi-Borghini, Giannarelli-Viola, Bruni-Fiorentino, Ianculesa-D. Miron, Solarino-Moriconi, Micucci-Gentili, G. Orrico-Fulco, Palagi-Bove, Tognoni-Filippo Pucci, Ballerini-Toschi, Piccioli-Piccioli, Guelfi-Bonni.

Einaudi-Fiorillo: Catelani-Bonotti, Parodi-Contimero, Baratta-Balloni, Falcone-Arrighi, Gelsi-Santucci, Corsi-Fiorini, Gozzani-Pecunia, Ricci-Cafaro e Renteria-Xhepa.