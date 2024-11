Pesca. Sub Tridente fa il pieno regionale. Quattro atleti fra i primi cinque

Il campionato regionale di pesca subacquea selettivo per i campionarti italiani si è concluso ed ha visto trionfare la squadra Sub Tridente Pesaro. La società della città ha piazzato ben quattro atleti nelle prime cinque posizioni. Inoltre il talentuoso Fabrizio Rossi si è laureato campione regionale 2024. Rossi è l’atleta di punta del club pesarese. Rossi esordisce nel 2011 con una vittoria e da lì in poi è un susseguirsi di ottimi piazzamenti che lo portano nel 2018 al prestigioso campionato assoluto di prima categoria a Sant’Antioco in Sardegna portando i colori della Sub Tridente alla competizione nazionale più prestigiosa, diventando così tra i 30 pescatori più forti nelle gare italiane. Seconda posizione e campione provinciale l’eterno Ettore Trebbi che a 64 anni rimane ancora uno deigli atleti più forti dell’intero campionato. Con il terzo posto di Matteo Della Martire, la Sub Tridente vince anche il campionato a squadre. Chiude il poker d’assi, con la quarta posizione, Samuele Brualdi. A completare la squadra ci sono Giacomo Palazzi, Giuseppe Scognamiglio, Simone Brualdi e Marco Mariotti. La Sub Tridente Pesaro è una realtà storica nel panorama del nostro territorio con un passato glorioso. Ma anche nel presente i suoi atleti si stanno ben distinguendo. La tradizione è forte, ma anche la scuola sta sforando nuovi talenti che potranno portare in alto i colori del club.

b. t.