Pesca. Vaccari ok nel Club Azzurro

La Canne Estensi Colmic ha organizzato, sul campo di gara delle Vallette ad Ostellato, la terza e quarta prova del Club Azzurro Under 25, dove sono presenti in gara gli agonisti che sono il futuro della nostra squadra nazionale e che al momento attuale andranno a formare la nazionale italiana di categoria, che il prossimo anno parteciperà al Campionato del Mondo che si andrà a disputare in Spagna. Il Club Azzurro Under 25 è articolato in sei prove, le prime due si sono disputate nel Canal Bianco a Loreo, e dopo le due di Ostellato la manifestazione si andrà a chiudere nei giorni 9 e 10 novembre sul campo di gara del Navigabile a Fiscaglia. A questa competizione per Ferrara prende parte il solo Nicholas Vaccari della Garisti Dario Tubertini, che si sta ottimamente comportando. Nelle prime due prove ha ottenuto un sesto ed un terzo di settore, mentre nelle due prove casalinghe di Ostellato ha fatto un terzo ed un quarto e questa sua regolarità è premiata con il quarto posto assoluto della classifica combinata e potendo contare, per le due prove finali, di un altro campo di gara amico, quello di Migliarino. La classifica combinata vede al comando Edoardo Saggioro della Santarcangiolese Colmic con 7 punti, secondo per Federico Nosotti della Ravanelli Trabucco con 12 punti, terzo Luca Brancalion della Sommesi Hydra con 13 punti e quarto Nicholas Vaccari della Garisti Dario Tubertini con 16 punti.