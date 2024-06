Pgf in festa aspettando le gare clou. Kovtun a Parigi e Matteo ai nazionali

Sabato la sezione dell’Artistica Maschile Gold della Palestra Ginnastica Ferrara si è ritrovata in un momento conviviale per fare festa assieme dopo una stagione che ha regalato tanti risultati importanti e che ancora vedrà una calda estate, con Steven Matteo tra i protagonisti dei Campionati Italiani Assoluti di Cuneo (5-7 luglio) e il prestito ucraino Illia Kovtun tra le top star dei Giochi Olimpici a Parigi.

Guardando alla stagione, oltre alla straordinaria cavalcata della Serie A1, a far ben sperare nel futuro è il gruppo degli Allievi, che ha brillato ai Campionati Italiani Allievi Gold di Torino, coronati dalla medaglia d’argento di Ettore Malacarne, che ha chiuso la sua prova a soli due decimi dall’oro.

Sempre negli allievi di 2^ fascia, ottima anche la 6^ posizione di Matteo Ticcò. Salendo di età, nella 5^ fascia (i più grandi della categoria) ecco il 5° e il 6° posto maturati da Andrea Bertasi e Francesco Bertarelli, che ha consentito ai due estensi di qualificarsi per la prestigiosa Coppa dei Campioni.

Nella 1^ fascia è arrivata anche la 18^ piazza di Mattia Massarenti e nella 3^ il 28° di Federico Fogli, tutti risultati di grande spessore, arrivati dopo le prove regionali e la dura selezione della zona tecnica che, a Mortara, aveva visto la Pgf riportare un bottino migliore rispetto a tutti sodalizi presenti con 2 ori (Ticcò e Bertasi) e un bronzo (Malacarne).

Grande dunque la soddisfazione dei tecnici Claudio Pasquali, Emanuele Menegozzo, Lorenza Lorja e Martina Ardizzoni, sia per il risultato finale che per come è maturato, ma che sarebbe stata una ottima annata lo si era già percepito dalle prove a squadre. Intanto per molti degli allievi sono arrivate prestigiose chiamate ai collegiali nazionali, ultima in ordine temporale quella della scorsa settimana a Padova, che ha coinvolto Ettore Malacarne e Matteo Ticcò.

Per la società questa è ulteriore testimonianza di come il progetto del Palagym “Orlando Polmonari”, che quest’anno festeggerà vent’anni dall’inaugurazione ma che rimane all’avanguardia in Italia, sia stato vincente, creando la struttura, di valenza sportiva e sociale, per poter sostenere e supportare l’attività di alto livello in una disciplina sempre più competitiva.