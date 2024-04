Pgf in pedana per la terza giornata di A1. A Ravenna ultimo atto per la salvezza

Dopo aver ottenuto il settimo posto nella tappa d’esordio a Montichiari e l’undicesimo nella seconda prova di Ancona, la stagione della Ginnastica Artistica maschile della Palestra Ginnastica Ferrara è al crocevia della terza ed ultima prova della regular season del campionato nazionale di serie A1, in programma domani al Pala De André di Ravenna. La Pgf si presenterà nel capoluogo romagnolo con la formazione titolare di questa stagione, composta da Tommaso Bertarelli, Emiliano Landi, Steven Matteo, Pietro Miserti, il fuoriclasse ucraino Illia Kovtun e il

capitano Andrea Passini, deciso a festeggiare anche tra gli attrezzi la recentissima laurea in Ingegneria. La formula di gara, sempre la stessa per le tre giornate della regular season: un massimo di 4 atleti per formazione salirà ad ogni attrezzo (corpo libero, cavallo con maniglie, parallele, anelli, volteggio e sbarra), i tre migliori punteggi di ogni specialità verranno sommati per ottenere la classifica finale delle 12 formazioni.

Conclusa la tappa, per comporre la classifica di campionato sarà necessario scartare il punteggio peggiore ottenuto nelle tre giornate, andando a determinare quali saranno le 6 formazioni che approderanno alla finalissima scudetto, in programma il 25 e 26 maggio a Firenze, le tre per le quali la stagione termina con la conquista della salvezza e le tre che scivoleranno in serie A2.

Dopo le prime due tappe il divario tra le formazioni “centrali” della classifica rende possibile tutto, a dimostrazione di una sfida altamente livellata e aperta ad ogni risultato, con grandissimo pathos fino all’ultima esecuzione, con la Pgf che dovrà lottare fino all’ultimo attrezzo per confermare per il quarto anno la presenza nella massima serie.