Pgf, weekend col botto. A Padova sono tre medaglie

Palestrini in gara a Padova sabato per guadagnarsi l’accesso ai campionati nazionali individuali Gold di ginnastica artistica maschile, con il crocevia della zona tecnica e Steven Matteo non sbaglia il colpo, vincendo la gara regina, l’all around senior, con un brillante 77,400, nonostante la prova sia stata pensata anche per testare nuovi elementi in vista del prossimo campionato di Serie A1. Una conferma di alta qualità per lui, con grande costanza in tutti gli esercizi, coronata dal terzo posto al cavallo con maniglie, importantissimo in chiave futura, e i secondi a volteggio e parallele (tra i punteggi di chi ha preso parte alla prova all around). La grande sorpresa arriva nella stessa categoria, con la terza posizione del compagno di squadra Andrea Passini, veterano sì ma all’esordio all around, tanto da poter essere certamente definito come l’outsider di giornata. Porta a casa il bronzo con i migliori corpo

libero e volteggio, seguiti dal secondo posto alla sbarra e un cavallo con maniglie, l’attrezzo che solitamente manca al suo arco, di grande sostanza, che gli consentono di chiudere con 76.350. Due ori e un bronzo quindi, che rallegrano non poco i tecnici Claudio Pasquali, Emanuele Menegozzo e Loriana Ferrari, consci dei progressi fatti dai ginnasti in questa prima parte di stagione, in vista di una serie A1 che promette di essere, ancor più dello scorso anno, di

altissimo livello.