Pianoterra alle finali gold

La Pianoterra Ravenna, squadra di sitting volley della Pietro Pezzi, ha conquistato l’accesso alle finali nazionali gold del campionato italiano misto. Dopo l’en plein al torneo internazionale di Pordenone e al trofeo della Befana di Fermo, la squadra della Pietro Pezzi, di nuovo in trasferta a Pordenone, ha concluso imbattuta anche il girone di qualificazione del campionato promozionale italiano misto Rotary cup. Quella friulana non è stata una passeggiata. Ma la Pianoterra Ravenna ha comunque mantenuto l’imbattibilità per tutto il torneo, portando a casa con merito 4 vittorie su 4. Particolarmente sudato il 2-0 (27-25, 25-21) su Bologna all’esordio. In salita è stato il successivo match contro Modena, vinto agevolmente in rimonta 2-1 (22-25, 25-14, 15-9). Un piccolo passaggio a vuoto ha caratterizzato anche la vittoria contro Verona, ottenuta per 2-1 (25-12, 21-25, 15-12).

Meno problematico, ma sempre con parziali molto alti, è stato il successo nel match conclusivo contro i padroni di casa del Pordenone, sconfitti 2-0 (25-21, 25-22). Dopo la vittoria dell’edizione 2022 ed il 4° posto del 2023, il sodalizio ravennate si candida nuovamente per riconquistare un gradino del podio. L’evento finale è in calendario il 20 e 21 aprile sotto il tetto della Fiera di Cesena. Per la trasferta a Pordenone, coach Massimo Stambazzi ha potuto contare su Silvia Paolini, Federica Sabini, Alessandra Torroni, Matteo Arcozzi, Federico Blanc, Ugo Grossi, Alan Masotti, Roberto Ricci Maccarini e Matteo Sassi. Completano il roster della squadra Grazia Filomena, Valentina Minelli, Veronica Rondoni, Susi Siboni, Lamberto Balella, Davide Dalpane, Nicola Emiliani, Samuele Emiliani e Tommaso Emiliani. La Pianoterra Ravenna, si allena in città, ogni giovedì, dalle 20.30 alle 22.30, alla palestra Montanari in via Aquileia, ed è sempre alla ricerca di nuovi appassionati da coinvolgere.