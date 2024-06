Pickleball. Papi e Bertagna vincono il titolo

Continua la crescita del pickleball – l’ultima novità sportiva dell’anno – sui campi del Tennis Raffaelli di Forte dei Marmi. Nel corso del torneo ‘Road to Torino’ è stato interessante annotare la crescita dei partecipanti, a conferma che questo ‘surrogato’ del tennis, sta facendo proseliti e non solo nel segno della novità del ‘provo’. Nel singolare maschile il titolo è andato a Massimo Papi;: in quello femminile, il successo l’ha firmato Anna Bertagna; nel doppio maschile brindisi per Di Renzo-Scudier e in quello femminile per Alberti-Buffa. La giornata finale della manifestazione è stata arricchita dalla presenza dell’ex campione di tennis, Paolo Lorenzi che si è cimentato (“mi sono proprio divertito” ha detto) in una partita di pickleball. Per domenica prossima, è in programma il torneo di doppio misto, rinviato a causa del maltempo. Le iscrizioni vengono accettate alla segreteria del Ct Raffaelli.