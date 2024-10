Pignanelli, futuro iridato: "È vice campione nei kart"

Il giovane pilota Lorenzo Pignanelli ha terminato la stagione nei migliori dei modi con la terza posizione assoluta nel campionato italiano Birel art, mentre nella gara internazionale a prova unica sul circuito del Franciacorta Race Track è riuscito ad arrivare secondo al traguardo conquistando così il titolo di vice campione del mondo.

Nelle prove ufficiali con condizioni atmosferiche assurde per l’alternanza tra pioggia e sole il team bolognese è stato messo subito a dura prova.

Nelle qualififiche poi Pignanelli, 14 anni, è stato limitato da un guasto tecnico e si è dovuto accontenare alla fine della settima posizione.

"La formula della gara internazionale è diversa dalle gare di campionato Italiano – racconta il padre Salvatore, ex pilota di valore– , al sabato si disputano le manche di qualificazione, di fatto altre due ulteriori gare che permettono di scalare le posizioni per determinare la griglia di partenza nella finale della domenica. Lorenzo nelle manche, anche partendo indietro, è riuscito sempre a dare il massimo arrivando secondo e quinto. Finale davvero da cardiopalma, le sequenze dal vivo – prosegue emozionato il papà 40enne – e anche le immagini televisive in diretta live sono davvero spettacolari e impressionanti con Lorenzo che parte bene e si ritrova subito nelle prime posizioni. Una gara tosta con i primi cinque che si danno battaglia fino all’ultimo giro".

Chiunque dei primi avrebbe potuto vincere la gara all’ultimo giro, il pilota bolognese è riuscito a ottenere un secondo posto che vale oro e che premia tutto il lavoro fatto in questi due anni di corse agonistiche, infatti Lorenzo è solo da due stagioni che corre sui go-kart ed è cresciuto velocemente stando ai risultati ottenuti in pista.

"Lorenzo sa di essere veloce e l’anno prossimo ci attendono nuove sfide in quanto si passerà alla categoria superiore puntando di nuovo al titolo – spiega Salvatore – Siamo davvero orgogliosi dei risultati conseguiti e fieri di avere una squadra vincente".

Il team Pima Racing, capitanato proprio da Salvatore Pignanelli, si è distinto per tutta la stagione in questo campionato con risultati eccellenti anche nella categoria 60 con i baby piloti Diego Borsari e Giovanni Stefano Ripoli, entrambi degni porta bandiera del team made in Bologna.