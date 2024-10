Pioggia di medaglie in vasca. A Riccione successi ferraresi

Ottimo inizio di stagione per gli atleti della prima squadra di NS Emilia, che nel week-end hanno partecipato al 13° Trofeo di Riccione salendo al podio per 29 volte ed entrando spesso nella zona punti, col quarto posto di squadra. Alla manifestazione, a cui hanno partecipato un migliaio di atleti e 44 società in Italia, erano presenti anche alcuni degli azzurri reduci dalle Olimpiadi. Nella categoria Ragazzi si sono distinti Giorgia Bulzoni con 1 oro nei 100 farfalla, 1 argento nei 100 rana, 1 bronzo nei 200 misti, Giada Ciocci con 1 oro nei 100 stile e 1 argento nei 100 farfalla, Thomas Fraccon con 1 argento nei 100 stile, 1 bronzo nei 100 dorso e 1 bronzo nei 200 misti, Leonardo Pivanti con 1 argento nei 100 rana. Nella categoria Juniores hanno raggiunto il podio Matilde Desiderio con 1 oro nei 100 dorso, Maddalena Buciuscanu con 1 bronzo nei 100 stile e 1 bronzo nei 100 farfalla, Luca Ferrari con 1 oro nei 100 dorso e 1 argento nei 200 dorso, Diego Targa con 1 bronzo nei 100 farfalla, Luca Desiderio con 1 oro nei 100 stile e 1 oro nei 100 dorso, Simone Stagni con 1 oro nei 100 farfalla e 1 oro nei 100 stile. Nella categoria Cadetti si sono classificati Bryan Lombardi con 1 oro nei 100 stile e 1 oro nei 100 farfalla, Riccardo Armaroli con 1 oro nei 100 rana e 1 oro nei 200 rana, Elia Ragazzini con 1 oro nei 200 dorso.