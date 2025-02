Pisa Beach Soccer, Hulk convocato in Coppa America

Pisa, 5 febbraio 2025 - In attesa del gradito ritorno a Pisa la prossima estate, arrivano ancora soddisfazioni per Edson Hulk e non solo. Fresco di nomina tra i 120 giocatori candidati al Beach Soccer Stars 2024, il capocannoniere dello scorso campionato di Serie A ha appena ottenuto la convocazione in nazionale per la prossima Copa América, in programma dal 22 febbraio al 2 marzo.

HULK - Già campione del mondo, il Brasile si presenta anche al massimo appuntamento continentale da campione in carica. Sempre con la Seleção, nei mesi scorsi Hulk ha conquistato prima la Liga Evolución de Fútbol Playa – Zona Norte come capocannoniere della competizione, poi la terza medaglia d'oro ai Neom Beach Games. E in maglia verdeoro Hulk ritroverà il connazionale Datinha, altro candidato al Beach Soccer Stars 2024. In nerazzurro i due brasiliani hanno condiviso la cavalcata in Euro Winners Cup la scorsa stagione, prima del trionfo ai Neom Beach Games in Arabia Saudita. Dunque altro prestigioso palcoscenico per Hulk e Datinha, che in Cile andranno in cerca di un nuovo successo in Copa América. Ai due fenomeni sudamericani le congratulazioni del Lenergy Pisa, con i migliori auspici per i prossimi appuntamenti internazionali.

RINNOVO OTT - Tempo di nuove conferme per il Lenergy Pisa BS, che rinnova per la nuova stagione di beach soccer con Noel Ott. Tornato in nerazzurro lo scorso anno, il campione svizzero è stato uno dei protagonisti della cavalcata in Italia con il raggiungimento della finale scudetto, nella quale è andato a segno. Fresco di nomina al Beach Soccer Stars 2024, Ott dà continuità alla propria esperienza sul litorale pisano, in vista di una nuova stagione ricca di impegni. Queste le parole di Ott: «Sono molto felice di tornare a giocare per il Pisa. Non era scontata la rinnovata fiducia nonostante l'infortunio e ne sono molto grato. Sto lavorando duramente ogni giorno per poter aiutare la squadra a vincere i titoli nel 2025. Sono molto felice di far parte della famiglia pisana. Forza Pisa!».

NUOVO TEAM MANAGER - Infine, tra basi consolidate e rinnovamento il Lenergy Pisa BS inserisce una nuova figura sul fronte dirigenziale con l’ingresso di Alessandro Nencini, nuovo team manager del club. Sportivo appassionato e conoscitore della disciplina, Nencini torna a frequentare sotto una nuova veste la realtà del beach soccer, dove ritrova vecchie amicizie e conoscenze. «Sono molto contento di entrare a far parte del Lenergy Pisa, che in questo sport si trova già a un livello alto. Non vedo l’ora di rivivere da dentro il mondo dello sport», dichiara il team manager. All’interno dei quadri operativi Nencini fungerà da tramite fra la squadra e la dirigenza, collaborando a stretto contatto con il confermato staff gestionale già al lavoro dietro le quinte, composto dal segretario sportivo Mario Faugno e dalla segretaria economa Francesca Alfano.