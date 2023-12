Pistoia-Abetone, il 6 gennaio si aprono le iscrizioni

Pistoia, 30 dicembre 2023 – Per gli ultramaratoneti la befana arriva di corsa. Il 6 gennaio si apriranno le iscrizioni alla 47esima edizione della Pistoia–Abetone, che tornerà domenica 30 giugno 2024.

L’edizione 2024 della Pistoia-Abetone assegnerà il titolo di campione italiano 50 chilometri individuale (Fidal) Assoluti e Master. Proprio in questi giorni di festa è arrivata l’ufficialità da parte della Federazione nazionale d’atletica leggera. Il 6 gennaio, i primi 200 atleti più veloci con la “tastiera”, potranno iscriversi al costo agevolato di 40 euro per la distanza dei 50 km (dal 7 gennaio 50 euro), 20 euro per la distanza dei 30 km (dal 7 gennaio 25 euro).

Iscrizioni tramite il link http://pistoia-abetone.net/iscrizioni.

Tradizionale partenza da Pistoia e l’attraversamento dei tre comuni, che porteranno i concorrenti al traguardo posto all’Abetone: il via da Piazza Duomo nel cuore di Pistoia, poi verso la salita delle Piastre, si prosegue verso San Marcello-Piteglio, dove al 30 km è previsto il traguardo intermedio. Di nuovo salita, attraversando la storia della montagna Pistoiese, boschi e le sue vallate, profumi e colori di questa terra, che fanno da sfondo alla corsa, bellezze uniche che diventano parte integrante con la manifestazione.

Più lunga di una maratona, molto più dura di una 100 km, la Pistoia-Abetone è una fatica nella mitica distanza dei 50 km, sarà un’emozione per tutti i partecipanti.

Il Comitato Promotore è composto dalla Provincia di Pistoia, dai comuni di Pistoia, San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano e dalla ASCD Silvano Fedi, che cura l'organizzazione tecnica della manifestazione.