Pistoia ospita il VII Campionato Nazionale Majorettes Sport ANBIMA-MWF

Anche quest’anno Pistoia e il PalaCarrara saranno la casa delle majorettes. Un appuntamento ormai abituale per la nostra città, che oggi e domani ospiterà il VII Campionato Nazionale Majorettes Sport ANBIMA-MWF. Oltre 600 le atlete che si sfideranno in qualità di soliste, formazioni in duo, piccole formazioni e gruppi, con baton, bandierine, mace da parata e pom pon, suddivise per età nelle tre categorie kids, cadette, junior, senior e, per la prima volta, vintage. La due giorni comincerà stamani alle 10 con la cerimonia d’apertura, per poi lasciar spazio alle competizioni, alle quali l’ingresso sarà gratuito e libero.

"Questo nuovo appuntamento nazionale è un’ulteriore tessera di quel mosaico che esalta la valorizzazione del mondo delle Majorettes - ha detto Giampaolo Lazzeri, presidente nazionale ANBIMA - e ribadisce la collaborazione, ormai storica, con questo territorio, che ha già accolto, al Palaterme di Montecatini e al PalaCarrara di Pistoia, diversi campionati italiani e mondiali". Solisti e formazioni d’insieme provengono da 33 unità di base delle regioni Trentino Alto-Adige, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria, Marche, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, per un totale di oltre 340 diverse coreografie. La cerimonia di chiusura è fissata per domani alle 17, mentre al termine di ogni giornata di gare ci sarà la Premiazione delle atlete vincitrici di ogni specialità.

Michele Flori