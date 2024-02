Più di mille alla Terre di Siena UItramarathon. Fotogallery e classifiche

Siena, 25 febbraio 2024 – Emanuele Quercioli (Polisportiva Ellera Asd) in 3:32'33’’ ha bissato il successo dello scorso anno nei 50 km della nona edizione Terre di Siena Ultramarathon, mentre Sabrina Chiappa (Running Station Team) è stata prima tra le donne in 4:24'46’’.

CLASSIFICHE

Matteo Giacomelli (A.S.D. Runners San Gemini) in 1:57'57’’, primo come nel 2023, e Arianna Lutteri (Team KM Sport) in 2:18'03’’ nella 32 km; Matteo Rossi (G.S. Orecchiella Garfagnana) in 59'58’’ e Cassandra Ulivieri (TX Fitness SSD) in 1:14'29’’ nella 18 km. In totale, spiegano gli organizzatori, sono stati "oltre 1000 i runner che, stamattina, hanno colorato con le loro maglie piazza del Campo, spettacolare teatro della partenza e dell'arrivo di tutte e cinque le manifestazioni in programma: le tre competitive sulle distanze di 50 km, 32 km e 18 km, e le due passeggiate di 13 e 5 km, tutte su percorsi suggestivi, che hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta di Siena, dei territori del Chianti e dei sentieri della Via Francigena, alternando strade bianche ad asfalto, centri storici a dolci colline”.

L'ultramaratona toscana è organizzata dal comitato Uisp di Siena in collaborazione con il Comune di Siena.