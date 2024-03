Play-in Silver e play-out. Vittorie per Porto Recanati e Civitanova, Ancona al tappeto

Virtus Civitanova

71

San Nilo Grottaferrata

70

CIVITANOVA: Arienti 22, Pellegrini, Bini 6, Botteghi 2, Felicioni 6, Vallasciani 7, Cicconi Massi 12, Abbate ne, Fermani ne, Bazani 11, Micalich 5. All. Schiavi.

GROTTAFERRATA: Chiminello, Permon 19, Marrocchi ne, Villamaina ne, Ridolfi 12, Reali 16, Spinosa 8, Oliva 11, Corvo, Brenda 4, Proietti ne, De Nicola ne.

Arbitri: Di Santo di Chieti e Sperandini di Corridonia.

Parziali: 18-28, 17-13, 19-15, 17-14.

CIVITANOVA

La Virtus soffre contro Grottaferrata ma alla fine ritrova il sorriso quando la difesa mette la museruola agli avversari che all’inizio vanno con facilità a canestro. Per la Virtus si tratta di una gara complicata, ma la squadra di casa è da apprezzare perché non si disunisce e resta aggrappata alla partita. I laziali mettono sul piatto della bilancia tanta determinazione e nel primo parziale mettono a segno 28 punti (+10). Poi la Virtus aggiusta la difesa ma Grottaferrata non molla: i padroni di casa accorciano le distanza quando a 3 secondi alla fine ci pensa Bazani a mandare la palla a canestro per il 71-’70 finale.